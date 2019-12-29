До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

В субботу, 28 декабря, на телеканале СТБ состоялся суперфинал популярного вокального шоу "Х-Фактор". Победительницей стала 17-летняя Элина Иващенко.

Еще до победы на вокальном шоу девушка прославилась, как сильная вокалиста поучаствовав в "Голос. Діти" и на "Черноморских Играх". OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как Иващенко выглядела раньше.

instagram.com/elina_ivashchenko

instagram.com/elina_ivashchenko

instagram.com/elina_ivashchenko

instagram.com/elina_ivashchenko

Сейчас девушка учится в колледже при Институте музыки имени Глиэра. Девушке приходится совмещать занятия, работу и творчество. Как стало известно, Элина преподает малышам вокал в продюсерском центре Виктора Павлика.

instagram.com/elina_ivashchenko

instagram.com/elina_ivashchenko

instagram.com/elina_ivashchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале шоу выбыли Маша Стопник из команды Кондратюка и Антон Вельбой из команды Насти Каменских. Андрей Данилко к предпоследнему эфиру уже остался без подопечных. Все подробности суперфинала можно прочитать в нашем материале.

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