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29 декабря • обновлено в 18:02
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До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

3.1т
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В субботу, 28 декабря, на телеканале СТБ состоялся суперфинал популярного вокального шоу "Х-Фактор". Победительницей стала 17-летняя Элина Иващенко.

Еще до победы на вокальном шоу девушка прославилась, как сильная вокалиста поучаствовав в "Голос. Діти" и на "Черноморских Играх". OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как Иващенко выглядела раньше.

До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко
До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

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До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

Сейчас девушка учится в колледже при Институте музыки имени Глиэра. Девушке приходится совмещать занятия, работу и творчество. Как стало известно, Элина преподает малышам вокал в продюсерском центре Виктора Павлика.

До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

До победы на "Х-фактор": в сети нашлись неожиданные фото Элины Иващенко

instagram.com/elina_ivashchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале шоу выбыли Маша Стопник из команды Кондратюка и Антон Вельбой из команды Насти Каменских. Андрей Данилко к предпоследнему эфиру уже остался без подопечных. Все подробности суперфинала можно прочитать в нашем материале.

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Автор
Мария Дидык
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не очень она ей ей лицо не нужно только голос,если конечно она не позже трусы что маловероятно с такими внешними данными
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