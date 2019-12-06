"До мышей не дошли": продюсер Лободы прошлась по Украине из-за России

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, как в России относятся к артистам из Украины.

Так, в интервью для YouTube-шоу BigMoney продюсер призналась, что сейчас Лобода готовится к большому концерту в Киеве.

"Мы со Светланой готовим большой концерт на стадионе в Киеве. Нам кажется, что уже наступает время. И я думаю, что оттепель не за горами", – говорит Крапивина.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина Сплетник

Однако, по словам Нателлы, она не частый гость в Украине:

"У меня есть еще какая-то внутренняя обида. Как я уезжала из Украины, для меня в душе это по-прежнему очень остро. Очень редко езжу в Киев, несмотря на то, что у меня там роскошная квартира, мама, папа, племянники, мои друзья, моя жизнь и я прожила там 20 лет, я совершенно не стремлюсь туда. Потому что понимаю, что с обидой приезжать в город своего детства не стоит".

Нателла Крапивина кадр из видео

Но Лобода, в отличие от своего продюсера, с удовольствием приезжает в Киев:

"А вот Света настолько любит. То там торчит, то тут, то там пишет альбомы... Для нее это вообще, как ничего не случилось".

Светлана Лобода Инстаграм

На вопрос журналиста, как выходцам из Украины сейчас работается в России, Нателла ответила:

"Круто работается. Москва дико открытый город. Просто он очень справедливый. Если ты хочешь здесь жить, ты не должен только брать, ты должен отдавать. Все обожают украинских артистов. Даже если взять топ русского радио, все забито украинскими артистами. Даже теми, кто открыто заявил о своей позиции не гастролировать. Потому что, мне кажется, в этой стране до мышей не дошли. Это у нас там копошатся, что-то пытаются выяснить, здесь не до этого, здесь big money".

Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников соблазнительным нарядом.

У звезды чуть не выпала грудь в экстравагантном топе, в котором она выступала на концерте.

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