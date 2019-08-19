"До безумия красивая": Кароль взбудоражила сеть стройной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото. На нем она позировала в купальнике, который подчеркнул ее стройное тело.

Кроме того, в социальной сети Instagram появилось видео на котором артистка засветилась в белье.

"До безумия красивая", "Какая худышка", "Девушка, вы выглядите на все 18", "Очень красиво", "Оставайтесь всегда такой женственной и натуральной", "Это очень красиво", "Шикарная", "Такая худенькая женственная красотка", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонниковдругим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.

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