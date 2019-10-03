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3 октября • обновлено в 15:46
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"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заинтриговала поклонников новым фото. На нем она позировала с мужчиной и написала, что "проводит с ним дни и ночи".

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

politeka.net

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"Знакомьтесь. Мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер", — подписала фото певица.

"О, вот и папа нашелся", "Он не твой стиль", "Глаз на тебя положил", "Светлана, простите меня за откровенность, но мне иногда кажется, что мужчины вашу персону совсем не интересуют", "Это любовь", — пишут в сети.

"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной
"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной
"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной
"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной
"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной
"Дни и ночи вместе": Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей сети.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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