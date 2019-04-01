Дмитрию Монатику — 33: как менялся украинский певец

Сегодня, 1 апреля, день рождения празднует украинский музыкант Дмитрий Монатик, известный сейчас под псевдонимом MONATIK. Он родился в Луцке в 1986 году.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как менялся артист.

Отец Монатика работал на одном из украинских авиазаводов, собирая двигатели для самолета, а чуть позже начал трудиться над производством поролона. Мама занимала должность секретаря в исполнительном комитете городского совета Луцка.

В подростковом возрасте он увлекался брейк-дансом и начал танцевать в луцкой танцевальной команде DBS Crew.

В 2003 году будущий артист поступил на юридический факультет Волынского института имени Вячеслава Липинского в Луцке.

В 2008 году Монатик принял участие в кастинге украинского телепроекта "Фабрика звезд-2", но не прошел его. Несмотря на это, продюсер проекта Наталия Могилевская пригласила его в свой балет. В 2009 году совместно с Николаем Бойченко он создал музыкальный коллектив "Monatique", с которым выступал в клубах.

В 2010 году принял участие в третьем сезоне телешоу "Танцуют все!" и в первом сезоне "X-Фактора".

В 2011 году совместно с Николаем Бойченко и балетом D’Arts выпустил снятый на мобильный телефон дебютный клип "ТайУлетаю".

В 2013 году MONATIK выпустил свой первый музыкальный альбом с названием "С.С.Д.". В 2016 году на свет появился его второй альбом, в который вошли песни "Кружит", "Вечность", "Выходной", "Сон".

В 2016 году стал одним из звездных тренеров проекта "Голос країни".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский поп-певец Monatik поделился с поклонниками радостным известием: артист стал бренд-амбассадором популярной марки напитков Coca-Cola.

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