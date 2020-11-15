Напарник Урганта раскрыл свой диагноз после выхода из комы

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого госпитализировали и ввели в искусственную кому 14 ноября, вернулся домой из больницы и чувствует себя лучше.

О своем состоянии соведущий шоу "Вечерний Ургант" рассказал на своей странице в Instagram 15 ноября. Комик поделился новой фотографией со своей мамой и поблагодарил зрителей, друзей и коллег за поддержку.

Хрусталев назвал свой предварительный диагноз: лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.

Он написал, что "все самое неприятное" уже позади. Россиянину стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, где живет его мама. В машине он потерял сознание.

"Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель (за что ему огромное спасибо), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо)", – написал Хрусталев.

Он отметил, что точные причины его проблем со здоровьем еще предстоит выяснить.

Ведущий посетовал на свое переутомление, написав, что это знакомо многим артистам, которые "в погоне за молодостью и совершенством" испытывают большие физические нагрузки, диеты и ненормированный график.

Как сказал Хрусталев, ему "не очень приятно осознавать", что его "увлечение" вышло из-под контроля "и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания".

Мужчина признался, что планирует активно заняться своим здоровьем и пройти необходимые медицинские исследования.

Напомним:

О том, что телеведущий попал в больницу, стало известно 14 ноября. Хрусталева даже пришлось ввести в искусственную кому.

СМИ писали о разных причинах тяжелого состояния Хрусталева, предполагая, что у него может быть интоксикация или коронавирус.

Позже менеджер телеведущего Анна Тригуб сообщила, что Хрусталев получил негативный тест на COVID-19.

Дмитрий Хрусталев является звездой КВН и Comedy Club на ТНТ, с 2013 года – соведущий в шоу "Вечерний ургант" на "Первом канале".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале телеведущему исполнился 41 год. Недавно он впервые рассказал подробности о своем романе с молодой украинской певицей Марией Гончарук.