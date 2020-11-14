Дмитрий Хрусталев госпитализирован с коронавирусом

Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию из-за коронавируса.

Информацию о факте госпитализации ТАСС подтвердил шоумен Иван Ургант.

Он отметил, что Хрусталеву стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз.

В то же время по данным Telegram-канала Baza, его доставили в реанимационное отделение больницы в Сестрорецке и подтвердили коронавирус.

Дмитрий Хрусталев является звездой КВН и Comedy Club на ТНТ. Последние 13 лет он является соведущим в шоу "Вечерний ургант" на Первом канале

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале телеведущему исполнился 41 год. Недавно он рассказал впервые рассказал подробности о своем романе с молодой украинской певицей Марией Гончарук.