Дмитрий Гордон "избил" Путина на глазах у Зеленского

Журналист Дмитрий Гордон "избил" президента России Владимира Путина на глазах у президента Украины Владимира Зеленского.
Такой шуточный коллаж опубликовал Гордон в своем Инстаграм.
"Подписчики шутят", - прокомментировал он фотожабу.
Она, кстати, сделана на основе нашумевшего в сети видео с Гордоном, где он тренируется:
Перед указанным коллажем журналист публиковал фото с экс-лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем и визиткой ПС.
"Правый сектор" запрещен в России, а против Яроша там возбуждено дело.
Как сообщал OBOZREVATEL, Успенская рассказала Гордону про эротический сон с Путиным.
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