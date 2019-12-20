Дмитрий Гордон "избил" Путина на глазах у Зеленского

Журналист Дмитрий Гордон "избил" президента России Владимира Путина на глазах у президента Украины Владимира Зеленского.

Такой шуточный коллаж опубликовал Гордон в своем Инстаграм.

"Подписчики шутят", - прокомментировал он фотожабу.

Она, кстати, сделана на основе нашумевшего в сети видео с Гордоном, где он тренируется:

Перед указанным коллажем журналист публиковал фото с экс-лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем и визиткой ПС.

"Правый сектор" запрещен в России, а против Яроша там возбуждено дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, Успенская рассказала Гордону про эротический сон с Путиным.

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