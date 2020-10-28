Дмитрий Дикусар о "Танцах з зірками": меня просто исключили из проекта

Украинский танцор, хореограф и режиссер Дмитрий Дикусар снова вернулся в проект "Танці з зірками". Ранее он уже неоднократно принимал участие в шоу. В дебютном сезоне, 14 лет назад звезду выгнали с проекта, на что у него затаилась сильная обида.

По его словам, вместо него тогда взяли более взрослого танцора. Такое поведение руководства Дикусар не смог простить. Об этом он заявил в интервью "Фактам".

"Я тогда начал тренироваться в паре с Ольгой Сумской. Но когда стали объявлять участников сезона, бывший генеральный директор канала Юрий Морозов сказал, что не понимает пару, где парню 21 год, а артистке под 40. Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку. Тем не менее, за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого танцора. Помню, меня это тогда сильно задело. Но в пару с Ольгой я таки стал. Это было на гала-концерте, мы станцевали номер, изображая Проню Прокоповну и Голохвастова. Это был мой дебют на паркете "Танців", и я тогда ощутил настоящий кайф. Кстати, Морозов признал свою неправоту", – рассказал хореограф.

Известный танцор Дмитрий Дикусар рассказал подробно о проекте "Танці з зірками" "Факты"

В тот момент Дикусар сильно обиделся и не смог простить руководство. Он даже не пришел на кастинг второго сезона. Его внедрили в проект на третьем эфире, попросив заменить одного из участников.

"Я стал в пару с Ириной Билык. Тогда руководство пошло на все мои условия. Я сразу почувствовал, что Ира готова к танцам. А потом узнал, что с ней занимался известный хореограф Литвинов. Благодаря тому, что у Иры были уже навыки, я просто стал и сделал с ней пару движений, понимая, что готов справиться с этой задачей легко. Признаюсь, в моей жизни часто случаются такие непредсказуемые моменты. За это я и обожаю жизнь", – добавил танцор.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Ольга Сумская, которая 14 лет назад была участницей первого сезона "Танців з зірками", заявила о том, что хочет попробовать свои силы в новом сезоне легендарного шоу.