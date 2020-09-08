Для обложки нового альбома Кароль создал скульптуру автор памятника Пабло Пикассо

Украинская певица Тина Кароль представила обложку музыкального альбома "Найти своих", приуроченному к 15-летию ее творческой деятельности. Новую пластинку артистки украсил снимок скульптуры знаменитого монументалиста Владимира Цисарыка.

Соответствующее фото и видео создания этого произведения искусства знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Отметим, что скульптура была создана в виде портрета Тины Кароль, обрамленного в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли. Сама певица призналась, что она символизирует простую истину: "Ты можешь устоять даже на хрупком крыле, если твой собственный мир полн и стоик".

Кароль показала обложку нового альбома со своей скульптурой (Instagram Тины Кароль)

"Я хотел создать что-то легкое и воздушное, чтобы оно чуть касалось земли. У нас с Тиной схожие идеи творчества: только у нее они выражены звуком во времени, а у меня формами в пространстве, – это легкость и мощь. Легкие формы и сильные идеи. Тина Кароль – особенная певица, которая одновременно является и творцом, и музой", – заявил Цисарык.

Владимир Цисарык – украинский скульптор, монументалист. Работает с бронзой и камнем. Самыми известными его работами являются памятники художнику Пабло Пикассо, писателю Леопольду фон Захер-Мазоху, драматургу Владимиру Винниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind.