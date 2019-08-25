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"Для меня россиян не существует, кров все изменила": украинский певец сделал мощное заявление

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Солист украинской группы "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко (Фоззи) резко высказался о российской музыке и россиянах в целом.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", объяснив свое отношение к России после начала агрессии против Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я после 2013 года закрыл для себя весь контент оттуда. Я вообще не ориентируюсь ни в их музыке, ни в их футболе, ни в их политической жизни. Для меня их всех не существует. Они все полетели на Марс", - сказал он.

Александр Сидоренко (Фоззи)

Александр Сидоренко (Фоззи)

Скриншот видео

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Также он отметил, что после начала войны к нему поступали предложениями выступить в России.

"Нет. Я думаю, что мы уже никогда не будем выступать. Не так мы им и нужны. И они для нас уже не существуют. Кровь все изменила", - добавил Сидоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День независимости украинской певице припомнили скандальные заявления о России.

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Персона
Александр "Фоззи" Сидоренко
Место
Украина
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
как это по украински - сунул голову под панцирь и все, и нет никакой России! и Крым это Украина!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Кто ЭТО?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Муз-рагуль
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