"Для меня россиян не существует, кров все изменила": украинский певец сделал мощное заявление

Солист украинской группы "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко (Фоззи) резко высказался о российской музыке и россиянах в целом.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", объяснив свое отношение к России после начала агрессии против Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я после 2013 года закрыл для себя весь контент оттуда. Я вообще не ориентируюсь ни в их музыке, ни в их футболе, ни в их политической жизни. Для меня их всех не существует. Они все полетели на Марс", - сказал он.

Александр Сидоренко (Фоззи) Скриншот видео

Также он отметил, что после начала войны к нему поступали предложениями выступить в России.

"Нет. Я думаю, что мы уже никогда не будем выступать. Не так мы им и нужны. И они для нас уже не существуют. Кровь все изменила", - добавил Сидоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День независимости украинской певице припомнили скандальные заявления о России.

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