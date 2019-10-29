'Для меня это было дико!' Первый муж Заворотнюк рассказал, как его кинула актриса

Первый муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Олаф Шварцкопф рассказал о своих отношениях с артисткой.

По его словам они провели вместе два года из которых около 6 месяцев в официальном браке, пишет "Собеседник".

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"Мне было очень обидно и неприятно. Она знала, что я очень хочу детей. Когда Настя забеременела, мы поехали в Астрахань к ее родным, по дороге она сказала, что у нее произошел выкидыш. Я поверил ей, переживал очень, а спустя годы узнал, что это был не выкидыш… Вскоре после этого мы расписались, я хотел ее поддержать, чтоб мы вместе все пережили", - рассказал мужчина.

Олаф Шварцкопф

Он отметил, что инициатором развода была Заворотнюк.

"Через полгода после того, как официально узаконили отношения, она подала на развод. Мы последний месяц практически не разговаривали, встретили Новый 1996 год, и она собралась на Рождество на несколько дней уехать по делам. А ее мама, Валентина Борисовна, вдруг стала меня отчаянно убеждать, что у Насти никого нет. Перед отъездом Настя подошла ко мне, молча обняла и уехала. Я уже тогда все понял", - говорит Шварцкопф.

Заворотнюк в молодости

Мужчина отметил, что после развода семья актрисы странно вела себя.

"В тот момент Настя и ее родители еще не продали жилье в Астрахани, не имели своей квартиры в Москве. Жили они в квартире в Кунцево, за которую платил я. Мне было так неприятно, что они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико!" - добавил бывший муж Заворотнюк.

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