Для чего нужен ремень безопасности на борту самолета: стюардесса дала ответ

Стюардесса на платформе Reddit заявила, что в первую очередь ремень безопасности необходим для того, чтобы удерживать пассажира на месте в условиях турбулентности, а не на случай краха воздушного судна.

Женщина отметила, что ремень безопасности должен быть застегнут на протяжении всего полета, даже если на борту не горит соответствующее табло, пишет Daily Express.

"Почти каждую неделю несколько десятков человек из-за сильных вибраций получают травмы головы и спины от удара в потолок в самолете, а потом в пол", – отметила стюардесса.

Пассажиры часто получают травмы во время полета PopSugar

Также женщина добавила, что часто пассажиры любят заснуть во время долгого полета и забыть застегнуть ремень. Поэтому она посоветовала подумать о своей безопасности заранее, чтобы потом стюардессы не заставляли вас проснуться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Карл Хаддад поделился с поклонниками видео, на котором показал сломанную оконную раму самолета во время полета.

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