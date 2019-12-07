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7 декабря • обновлено в 23:16
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Жена Лещенко все-таки укатила в Москву: фотофакт

2.7т
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Диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), жена бывшего народного депутата Украины, журналиста Сергея Лещенко, посетила столицу России Москву, чтобы выступить в одном из местных клубов.

Соответствующий пост появился на странице девушки в Instagram в субботу, 7 декабря. Ее выступление, начало которого запланировано на 5:30 воскресенья, также анонсировали на странице клуба Mutabor в формате stories.

Сама же Топольская обнародовала свое отредактированное фото с геолокацией в Москве, подписав его лаконично: "Mutabor Тonight (сегодня вечером)".

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Анастасия Топольская

Анастасия Топольская

instagram.com/nastia.dj

Отметим, пост Топольской вызвал острую реакцию блогера и политтехнолога Алексея Голобуцкого. На своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что Лещенко поставил лайк этой публикации.

Пост Nastia в Instagram

Пост Nastia в Instagram

Telegram-канал Алексея Голобуцкого

Instagram-страница клуба Mutabor

Instagram-страница клуба Mutabor

Скриншот

"Особенно рвотные краски эта "радость в Москве" приобретает на фоне сегодняшнего возвращения подконтрольными России боевиками тела убитого полковника "Альфы" Дмитрия Каплунова.

Ну и послезавтрашняя встреча в "нормандском формате" добавляет специфических оттенков этой семейной идиллии Лещенко-Топольских", – написал он.

Напомним, накануне жена Лещенко сообщала, что поедет в РФ. Она писала, что "не может дождаться начала" вечеринки.

Анастасия Топольская

Анастасия Топольская

instagram.com/nastia.dj

Анастасия Топольская

Анастасия Топольская

instagram.com/nastia.dj

Анастасия Топольская

Анастасия Топольская

instagram.com/nastia.dj

@muta.bor TONIGHT #mutabor

Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Сергей Притула поскандалил с Анастасией Топольской. Диджей назвала Притулу "медийным муд*ком", на что бывший кандидат в депутаты резко ответил.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Лещенко Анастасия Топольская
Место
Россия Москва
Теги
фотографии музыка Instagram шоу-бизнес
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Скот с паРРаши уже рвет свое рыло в визге! Свиньи рюцкие! Да срать мы хотели на эту дуру, на вас, скотов с помойки, на росею с ее клЮбами. Визжите, свинота!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Точно поехала выполнять задания ГРУ ВСУ СБУ ! Вернется героиней- все секреты РФ узнает и привезет, СБУ отчитается - украинская Штирлица была на грани, но мощно вырвалась !
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Южный Гарик
Южный Гарик
ГолоЕбутского просто рвет на части)))
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