Жена Лещенко все-таки укатила в Москву: фотофакт

Диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), жена бывшего народного депутата Украины, журналиста Сергея Лещенко, посетила столицу России Москву, чтобы выступить в одном из местных клубов.

Соответствующий пост появился на странице девушки в Instagram в субботу, 7 декабря. Ее выступление, начало которого запланировано на 5:30 воскресенья, также анонсировали на странице клуба Mutabor в формате stories.

Сама же Топольская обнародовала свое отредактированное фото с геолокацией в Москве, подписав его лаконично: "Mutabor Тonight (сегодня вечером)".

Анастасия Топольская instagram.com/nastia.dj

Отметим, пост Топольской вызвал острую реакцию блогера и политтехнолога Алексея Голобуцкого. На своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что Лещенко поставил лайк этой публикации.

Пост Nastia в Instagram Telegram-канал Алексея Голобуцкого

Instagram-страница клуба Mutabor Скриншот

"Особенно рвотные краски эта "радость в Москве" приобретает на фоне сегодняшнего возвращения подконтрольными России боевиками тела убитого полковника "Альфы" Дмитрия Каплунова.

Ну и послезавтрашняя встреча в "нормандском формате" добавляет специфических оттенков этой семейной идиллии Лещенко-Топольских", – написал он.

Напомним, накануне жена Лещенко сообщала, что поедет в РФ. Она писала, что "не может дождаться начала" вечеринки.

Анастасия Топольская instagram.com/nastia.dj

Анастасия Топольская instagram.com/nastia.dj

Анастасия Топольская instagram.com/nastia.dj

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Сергей Притула поскандалил с Анастасией Топольской. Диджей назвала Притулу "медийным муд*ком", на что бывший кандидат в депутаты резко ответил.

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