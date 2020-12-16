'Дизель Шоу' высмеяли Пушкина и Шевченко и разочаровали фанатов. Видео

Артисты юмористического проекта "Дизель Шоу" нарвались на критику из-за одной из своих сценок про поэтический баттл между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. Актеры продемонстрировали разницу менталитетов у украинцев и россиян.

Так, не всем зрителям понравилось данное выступление. Многие обвинили артистов шоу в русофобии. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Дизель Шоу" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Тарас Шевченко и Александр Пушкин на сегодняшний день остаются одними из самых популярных писателей. Кроме того, Пушкина до сих пор изучают в украинской школьной программе и уважают его творчество.

Фанаты не оценили поступок артистов и считают, что это заказное выступление. Ведь ранее актеры заявляли, что в их шоу никогда не будет политики, а в данном номере зрители видят совершенно другое. По словам поклонников, они разочарованы, и поэтому засыпали "Дизель Шоу" гневными комментариями.

"Самое обидное тут – способ донесения мысли. Унижать одного великого человека, возвышать другого – это неэтично"

"Не ожидал от вас такой низости... Неприятный осадок от этого выступления"

"Уже и до Пушкина добрались, что без русских не обойтись? Политика пошла. Разочаровали"

"Довольно мерзко, зачем разжигать межнациональную рознь? Раньше уважал "Дизель Шоу", теперь презираю!"

"Глупость, разочаровали, как-то сразу стало брезготно"

"Очень разочарована! Вам Россия чем помешала? Политика – это не ваше"

"Откровенно скатились в русофобскую пропаганду"

Напомним, "Дизель Шоу" – это юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио". Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заявил, что в их студии нет конкурентов, ведь все хорошие юмористы ушли в политику.