Дизайнер Сильченко объявила о разводе с мужем: подробности

Украинская дизайнер 36-летняя Катя Сильченко рассказала, что развелась со своим мужем Камо Багдасаряном. Пара в браке прожила шесть лет.

Причину развода знаменитость не назвала, но отметила, что ей грустно из-за того, что всё так произошло. Об этом Сильченко рассказала в интервью телеканалу ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что всего супруги были вместе 10 лет, шесть из них – в браке. Сильченко и Багдасарян сыграли свадьбу в 2014 году, а через год дизайнер родила дочь Сати.

Катя Сильченко с семьей Best People Club

Напомним, Катя Сильченко – основательница и дизайнер бренда the COAT by Katya Silchenko, посол косметического бренда L'Oreal Paris в Украине. Ее клиентами являются такие знаменитости как Надя Дорофеева, Тина Кароль, Елена Зеленская и другие.

Также Сильченко является первой украинкой, которая дефилировала по подиуму шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже.

Камо Багдасарян – бизнесмен, который занимается бизнесом в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская дизайнер Катя Сильченко поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором продемонстрировала роскошную фигуру в откровенном купальнике.