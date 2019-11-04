Директора MARUV взбесил скандал из-за награды "лучшая российская певица"

Украинская певица MARUV сегодня утром оказалась в центре громкого скандала из-за премии, которая прошла на днях в Севильи.

Во время престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards артистка была признана лучшей российской исполнительницей. Такая награда украинки мгновенно вызвала бурю негодования в сети, а на саму певицу обрушился шквал критики.

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И пока сама MARUV скандал вокруг ее имени не комментирует, концертный директор звезды Кирилл Фельдман поспешил успокоить недовольных поклонников. По его словам, артистка не имеет никакого отношения к России.

"Номинация звучала: "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет, как и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - заявил директор в комментарии телеканалу "360", отметив, что несколько лет назад еще один украинец Иван Дорн также выдвигался от телеканала "MTV Россия".

MARUV Getty

MARUV Getty

MARUV Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

в октябре MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине, запрещающих претендентам гастролировать в России и на оккупированных украинских территориях.

Ранее MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, несмотря на победу.

Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта и продолжила гастролировать в России.

В октябре она устроила провокационное шоу на российском канале в эфире проекта Comedy Club.

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