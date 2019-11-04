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4 ноября • обновлено в 17:50
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Директора MARUV взбесил скандал из-за награды "лучшая российская певица"

1.7т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV сегодня утром оказалась в центре громкого скандала из-за премии, которая прошла на днях в Севильи.

Во время престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards артистка была признана лучшей российской исполнительницей. Такая награда украинки мгновенно вызвала бурю негодования в сети, а на саму певицу обрушился шквал критики.

Директора MARUV взбесил скандал из-за награды "лучшая российская певица"

Facebook

Директора MARUV взбесил скандал из-за награды "лучшая российская певица"

Facebook

Новости
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И пока сама MARUV скандал вокруг ее имени не комментирует, концертный директор звезды Кирилл Фельдман поспешил успокоить недовольных поклонников. По его словам, артистка не имеет никакого отношения к России.

"Номинация звучала: "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет, как и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - заявил директор в комментарии телеканалу "360", отметив, что несколько лет назад еще один украинец Иван Дорн также выдвигался от телеканала "MTV Россия".

MARUV

MARUV

Getty

MARUV

MARUV

Getty

MARUV

MARUV

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в октябре MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине, запрещающих претендентам гастролировать в России и на оккупированных украинских территориях.

  • Ранее MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, несмотря на победу.

  • Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта и продолжила гастролировать в России.

  • В октябре она устроила провокационное шоу на российском канале в эфире проекта Comedy Club.

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Персона
MARUV
Место
Украина
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
2
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1
Трэш
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
После выяснится, что этот самый директор и заносил баблосики этой компании, затем чтобы они выставили ее так)! Шоу бл,Ядизнес)!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Эй, свидомня упоротая, вы ещё спросите у неё, чей Крым? ДблБлд.
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1 из 2 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Лазарев Ярослав, потороченное у тебя в раске кроме Киркорова никого и не осталось.... бггггааааа
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