Директор Заворотнюк раскрыла правду о деньгах на ее лечение

Директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Марина Попова внесла ясность в слухи о сборе средств на лечение артистки.
В комментарии "360" Попова заявила, что информация о блокировке счетов мужа звезды Петра Чернышева из-за постоянных пожертвований на лечение актрисы — бред.
Анастасия Заворотнюк
Народна правда
Так, директор не понимает, откуда появились такие слухи:
"А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду".
Напомним, на днях в росСМИ появилась информация о том, что счета Чернышева заблокировали по решению налоговой службы Санкт-Петербурга из-за пожертвований на лечение актрисы.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
MSN.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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