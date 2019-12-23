Директор Заворотнюк раскрыла правду о деньгах на ее лечение

Директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Марина Попова внесла ясность в слухи о сборе средств на лечение артистки.

В комментарии "360" Попова заявила, что информация о блокировке счетов мужа звезды Петра Чернышева из-за постоянных пожертвований на лечение актрисы — бред.

Анастасия Заворотнюк Народна правда

Так, директор не понимает, откуда появились такие слухи:

"А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду".

Напомним, на днях в росСМИ появилась информация о том, что счета Чернышева заблокировали по решению налоговой службы Санкт-Петербурга из-за пожертвований на лечение актрисы.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев MSN.com

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