Динамит запатентован 153 года назад: 7 интересных фактов о Нобеле и его изобретении

Ровно 153 года назад, 25 ноября 1867 года, шведский изобретатель, основатель Нобелевской премии Альфред Нобель запатентовал динамит.

До середины XX века это вещество использовалось как основное взрывчатое в горном деле, пока на смену ему не пришли более безопасные и менее дорогие составы. Самые интересные факты о динамите и его создателе – далее в материале OBOZREVATEL.

Альфред Нобель родился в Стокгольме 21 октября 1833 года. В 1842 году семья переехала в Санкт-Перербург, где отец Альфреда, Эммануэль Нобель, занимался производством станков и взрывчатых веществ. В 1850 году Нобель уехал из России, чтобы пожить в Париже и США.

Альфред Нобель несколько лет прожил в России Wikipedia

Протесты против производства нитроглицерина , которые проходили по всему миру, заставили Нобеля начать разработки более безопасного соединения. Вещество, полученное путем смешивания нитроглицерина с диатомитом, Нобель назвал динамитом.

К концу XIX века Нобель был владельцем множества предприятий по производству динамита, нитроглицерина, баллистита (бездымного пороха), деталей для разного оружия. Также он занимался нефтяным бизнесом.

Нобель получил динамит, смешав нитроглицерин с диатомитом Pixabay

Нобель был убежденным пацифистом . Он считал: если люди увидят, насколько ужасны взрывы, то перестанут воевать, так как страх будет сильнее жажды власти.

В 1888 году в газетах ошибочно опубликовали сообщение о смерти Альфреда Нобеля, перепутав его с братом Людвигом, умершим в Каннах. То, что пресса назвала его "миллионером на крови", "торговцем взрывчатой смертью", "динамитным королем", произвело на изобретателя сильное влияние. Он решил сделать так, чтобы не остаться в истории "злодеем мирового масштаба".

Альфред Нобель был убежденным пацифистом Wikipedia

В его завещании говорилось: "Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено... в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству".

Нобель знал шесть языков: шведский, французский, русский, английский, немецкий и итальянский, а также писал драмы. Его единственная пьеса "Немезида" была напечатана незадолго до его смерти, но почти весь тираж был уничтожен, так как церковь сочла пьесу богохульной. Первое уцелевшее издание было опубликовано в Швеции в 2003 году, а в 2005-м в Стокгольме состоялась премьера спектакля.

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