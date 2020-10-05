Димопулос вызвала Мейхер на дуэль в шоу "Танці з зірками"

Во время шестого выпуска шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос пригласила Надежду Мейхер устроить дуэль в пасодобле в следующем эфире.

Об этом экс-солистка "ВИА Гры" заявила после своего выступления с партнером Максимом Леоновым. Пара станцевала ча-ча-ча под песню Гайтаны "Самотня боса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на то, что мы конкуренты в этом шоу, потому что каждую неделю вылетает один участник, у меня появилась шальная мысль. Надежда, в следующем эфире я приглашаю тебя станцевать со мной пасодобль впервые в этом шоу. Один на один", – сказала Димопулос.

Мейхер приняла вызов от певицы, поэтому экс-солистки "ВИА Гры" продемонстрируют общий пасодобль в седьмом выпуске.

Танці з зірками: смотреть полностью шестой эфир

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам шестого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Подробнее о том, как прошел шестой эфир читайте по ссылке.