Димопулос – в ответ Саниной на обвинения в лицемерии: в шоу-бизнесе нет места искренности

Юля Ухина Люди 16:42, 16.12.2020 Обновлено: 16:46, 16.12.2020

Украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос прокомментировала слова финалистки проекта Юлии Саниной, которая назвала ее поступок с передачей кубка – лицемерным и унизительным.

Так, артистка заявила, что делала все от чистого сердца и с важным посылом: награды – это не главное. Однако, по ее мнению, в шоу-бизнесе нет места искренности, поэтому многие воспринимают добрые дела как подвох. Об этом Димопулос сообщила на личной странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о проекте.

"Каждый видит мир через свою призму. В шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды – не главное, кубок – не главное, победы – не главное. Человечность, отношение, доброта, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь – вот самое важное в этом мире и в каждом из нас", – написала Санта.

Макс Леонов и Санта Димопулос, Юлия Санина и Дмитрий Жук
tsn.ua

На вопрос другого фаната, отдала ли бы она кубок победы Юлии Саниной сейчас, Санта ответила, что нет смысла об этом уже думать. Она пояснила, что ни о чем не жалеет, потому что "все сделано с добром, открытым сердцем и с красивого состояния сознания" и это, по ее мнению, правильно.

Instagram Санты Димопулос
Instagram Санты Димопулос

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