Димопулос прокомментировала свое эмоциональное выступление на "Танцях з зірками"

Украинская певица, экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос прокомментировала свое эмоциональное выступление во время четвертого прямого эфира "Танців з зірками".

Так, в студии "Сніданку з 1+1" артистка заявила, что номер был для нее очень сложным, ведь она не привыкла показывать другим, что происходит у нее на душе. Отметим, что свое выступление звезда посвятила отцу, который умер от рака легких в 2004 году (чтобы посмотреть видео выступления Санты Димопулос, доскролльте новость до конца).

"Это выступление было для меня эмоционально очень сложным, я не из тех людей, которые привыкли показывать другим, что происходит в душе. Я всегда стараюсь быть, выглядеть сильной. А в эфире состоялся переломный для меня момент, за который я очень благодарна. Мое выступление – это благодарность папе за все, а еще принятия эмоций той маленькой девочки", – призналась Санта.

Певица также призналась, что отец научил ее главному – всегда быть честной по отношению к себе и другим. Именно по такому принципу она и строит свою жизнь.

Напомним, что четвертый эфир шоу "Танці з зірками" запомнился зрителям откровенными личными историями участников и чувственными выступлениями, среди которых одним из самых эмоциональных стал номер пары Санты Димопулос и Макса Леонова в стиле контемпорари. Певица рассказала о болезненной потери – смерти близкого человека. Звезда пришла на проект, чтобы воплотить свою детскую мечту и мечту ее отца – танцевать.

К слову, по результатам оценок судей в четвертом выпуске шоу пара Санты Димопулос и Макса Леонова получила 39 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время четвертого эфира шоу "Танці з зірками 2020" экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк восхитили страстным танго. Своим выступлением пара заслужила похвалу и рекордные 40 баллов от судей.