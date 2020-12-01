Димопулос призналась, почему отдала кубок Саниной на "Танцях з зірками"

Украинская певица Санта Димопулос, которая одержала победу на шоу "Танці з зірками" в 2020 году, назвала свое решение о передаче кубка сопернице – солистке группы The Hardkiss Юлии Саниной – спонтанным.

Знаменитость заявила, что, по ее мнению, Юлия показала на проекте прекрасный результат. Кроме того, она видела, как сильно артистка хочет победить, поэтому решила передать ей кубок. Такими подробностями Димопулос поделилась в интервью изданию "Факты".

"Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить, она действительно этого достойна. Я в детстве занималась бальными танцами, а Юля познакомилась с ними лишь на проекте и показала прекрасный результат. Я сделала это совершенно искренне, так мне подсказало сердце в тот момент – передать кубок ей", – заявила она.

Премьера шоу "Таці з зірками 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса. Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, Санта Димопулос передала кубок победителей Юлии Саниной. Однако солистка группы The Hardkiss сообщила, что не приняла его.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, кого считает главным победителем проекта.