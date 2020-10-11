Димопулос и Мейхер удивили зрителей поцелуем во время совместного выступления. Видео

Во время седьмого эфира шоу "Танці з зірками" бывшие участницы группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос выполнили совместный танец.

Напомним, во время седьмого выпуска Санта предложила Надежде выйти вместе на паркет. Певица приняла вызов конкурентки. Для своего совместного выступления знаменитости выбрали пасодобль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В конце выступления участницы поцеловались, чем вызвали недоумение у зрителей и судей. Следует отметить, что по правилам шоу жюри не оценивали их танец в баллах.

Димопулос и Мейхер поцеловались во время танца. скриншот

На YouTube-канале "Танців з зірками" под видео выступления пользователи в комментариях отмечали, что это был самый эмоциональный момент за весь четвертый сезон шоу. Однако не все оценили поцелуй женщин.

"Это было что-то. Страсть, пылкий внутренний огонь, эмоциональность. Хотя и для меня поцелуй в конце показался лишним", "Как по мне, Санта лучше станцевала", "Мейхер вне конкуренции. Сексуальная, пластичная, гибкая", – написали в комментариях .

В сети в восторге от выступления участниц. скриншот

Пользователи засыпали комплиментами участниц. скриншот

Надежда Мейхер vs Санта Димопулос – Пасадобль: смотреть выступление

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам шестого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Подробнее о том, как прошел шестой эфир читайте по ссылке.