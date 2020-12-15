Димопулос, Джамала и Санина: украинские звезды, которые взяли отпуск перед локдауном

Санта Димопулос, Джамала, Юлия Санина и другие знаменитости решили отдохнуть перед новогодними корпоративами и улетели в отпуск, несмотря на пандемию и ограничения в поездках заграницу.

Финалистки шоу "Танці з зірками" решили понежиться в теплом море после долгих изнурительных тренировок на паркете, другие же отправились на "перезагрузку" перед новогодними праздниками и бесчисленными выступлениями. Кто какую страну выбрал для отдыха – читай в материале OBOZREVATEL.

Победительница главного танцевального шоу страны улетела с семьей в Дубаи, ОАЭ. По словам певицы, перелет был не тяжелым, они с мужем сдали два теста на коронавирус: один до отъезда и один по прилету. Также Димопулос рассказала, что в отеле не настаивают на ношении масок, и отдых не отличается от того, что был до пандемии. Только вместо шведского стола все блюда из меню им приходится заказывать отдельно.

Санта Димопулос в Дубаи. Instagram Санты Димопулос

Солистка группы The Hardkiss выбрала для отдыха солнечную страну Египет. С мужем и 5-летним сыном они разместились в отеле на берегу Красного моря, а уже оттуда ездят на экскурсии. В своем микроблоге Санина показала фото с верблюдами из семейной поездки на сафари по пустыне.

Юлия Санина с сыном на Красном море. Instagram Юлии Саниной

Юлия Санина с семьей на сафари. Instagram Юлии Саниной

Как и Юлия Санина, Джамала отправилась с семьей в Египет, курортный город на побережье Красного моря Марса-эль-Алам, где обитают морские коровы и черепахи.

Джамала со старшим сыном в Египте. Instagram Джамалы

Любопытно, что на отдых она поехала не только со своими сыновьями, а и со своим отцом Алимом Айяровичем Джамаладиновым.

Джамала с младшим сыном . Instagram Джамалы

Нина и Тоня Матвиенко

Украинская певица Нина Матвиенко с дочерью Тоней также выбрали для отдыха Египет. Они встретились у Красного моря с другими известными украинскими исполнителями, среди которых Джамала, Александр Положинский, Иван Марунич и Анна Добрыднева.

Нина Матвиенко в компании украинских музыкантов на отдыхе в Египте . Instagram Анны Добрыдневой

Тоня Матвиенко в купальнике на пляже. Instagram Тони Матвиенко

Селфи с Джамалой в городе Марса-ель-Алам на своей страничке опубликовала экс-участница группы Пара Нормальных.

Анна Добрыднева в Египте с Джамалой. Instagram Анны Добрыдневой

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