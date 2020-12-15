Димопулос, Джамала и Санина: украинские звезды, которые взяли отпуск перед локдауном

Санта Димопулос, Джамала, Юлия Санина и другие знаменитости решили отдохнуть перед новогодними корпоративами и улетели в отпуск, несмотря на пандемию и ограничения в поездках заграницу.

Финалистки шоу "Танці з зірками" решили понежиться в теплом море после долгих изнурительных тренировок на паркете, другие же отправились на "перезагрузку" перед новогодними праздниками и бесчисленными выступлениями. Кто какую страну выбрал для отдыха – читай в материале OBOZREVATEL.

Победительница главного танцевального шоу страны улетела с семьей в Дубаи, ОАЭ. По словам певицы, перелет был не тяжелым, они с мужем сдали два теста на коронавирус: один до отъезда и один по прилету. Также Димопулос рассказала, что в отеле не настаивают на ношении масок, и отдых не отличается от того, что был до пандемии. Только вместо шведского стола все блюда из меню им приходится заказывать отдельно.

Солистка группы The Hardkiss выбрала для отдыха солнечную страну Египет. С мужем и 5-летним сыном они разместились в отеле на берегу Красного моря, а уже оттуда ездят на экскурсии. В своем микроблоге Санина показала фото с верблюдами из семейной поездки на сафари по пустыне.

Как и Юлия Санина, Джамала отправилась с семьей в Египет, курортный город на побережье Красного моря Марса-эль-Алам, где обитают морские коровы и черепахи.

Любопытно, что на отдых она поехала не только со своими сыновьями, а и со своим отцом Алимом Айяровичем Джамаладиновым.

Нина и Тоня Матвиенко

Украинская певица Нина Матвиенко с дочерью Тоней также выбрали для отдыха Египет. Они встретились у Красного моря с другими известными украинскими исполнителями, среди которых Джамала, Александр Положинский, Иван Марунич и Анна Добрыднева.

Селфи с Джамалой в городе Марса-ель-Алам на своей страничке опубликовала экс-участница группы Пара Нормальных.

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