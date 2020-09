Димопулос довела Кухар до слез чувственным выступлением на "Танцях з зірками". Видео

Во время четвертого эфира шоу "Танці з зірками 2020" экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос и ее партнер Макс Леоновпродемонстрировали чувственный контемп. Своим выступлением пара заставила судью проекта Екатерину Кухар плакать.

Звездные участники исполнили танец под песню под Sorry Seems to Be the Hardest Word – Taron Egerton. Трогательный номер Димопулос посвятила отцу, который умер от рака легких в 2004 году (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я пришла на проект воплотить свою детскую мечту, а также мечту своего отца. Он всегда хотел, чтобы я умела хорошо танцевать. Мне нравилось танцевать для него. И на концерты, и на репетиции он приходил всегда. Но все резко закончилось, когда он заболел раком легких. Он сгорел очень быстро. После этого я ни разу не выходила на паркет, потому что танцы были связаны с папой. Свое выступление я хочу посвятить папе и людям, которые борются с онкологией", – поделилась певица.

Санта Димопулос исполнила трогательный контемп на "Танцях з зірками" (Instagram Танці з зірками)

Санта Димопулос и Макс Леонов (Instagram Танці з зірками)

После выступления Санта не сдержала слез, как и одна из судей шоу Екатерина Кухар.

"Санта, я поверила сегодня вашим слезам, вашему контемпу. Ваша история коснулась очень глубоких струн моего сердца. В моей жизни тоже был человек, который отдавал мне всю свою любовь и время. Это была моя бабушка, благодаря которой я преуспела в карьере. Танец был наполнен невероятной синергией и я хочу отдельно выделить девочку, которая очень гармонично влилась в ваш танец. Просто браво", – заявила Кухар.

Димопулос довела Кухар до слез чувственным выступлением на "Танцях з зірками". скриншот с видео

Отметим, что своим выступлением Димопулос и Леонов заслужили высокие оценки от судей: 10 от Чапкиса, 10 от Никитюк, 10 от Кухар и 9 от Ямы (39 баллов).

