Дикусар объяснил, почему до сих пор повенчан с экс-супругой Шоптенко

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар рассказал, почему до сих пор повенчан с экс-супругой Аленой Шоптенко спустя четыре года после расторжения гражданского брака.

В интервью для программы Dorotye танцор признался, что не существует процесса "развенчивания". По словам хореографа, чтобы получить справку для повторного венчания, нужно заплатить деньги в определенные инстанции. Как сообщил Дикусар, сейчас ему эта справка не нужна.

"ТПоскольку я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна. Но если для моей будущей супруги это будет принципиально важный вопрос, и она захочет венчаться, то мне придется пойти, кому-то дать эти деньги, и мне кто-то даст эту бумажку", – пояснил хореограф.

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко. kp.ua

Также Дикусар рассказал, что он повенчался с Шоптенко по той причине, потому что не планировали расставаться.

К слову, Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко состояли в браке 3 года. Звездная пара поженилась в 2013 году. Также Дикусар был в гражданском браке с певицей Ириной Билык. В 2010 году пара разошлась, сохранив хорошие отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с Дикусаром.