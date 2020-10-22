Кароль, Каменских, Адель и другие: каких диет придерживаются звезды для идеальной фигуры

Чтобы выглядеть как лучше на публике, звезды часто прибегают к экспериментам с диетами. Однако благодаря силе воли селебритиз все же нашли проверенные методы, с помощью которых смогли получить идеальную фигуру.

Некоторые знаменитости исключают из своего рациона определенные продукты, а кто-то видит результат из-за правильно настроенного режима. Поэтому OBOZREVATEL решил рассказать о диетах звезд, которые помогли им похудеть.

Анна Тринчер

Звезда сериала "Школа" решила похудеть из-за появления лишних килограмм после пребывания в длинных отношениях. Поэтому девушка решила попробовать кетодиету и интервальные голодания. Через месяц эксперимента она постепенно начала завтракать не в 8:10, а в 14: 00-16: 00.

Впоследствии девушка отказалась от кетодиеты, но продолжила ограничивать себя в потреблении мучного и сладкого. Также певица занималась во время карантина спортом три раза в неделю. Таким образом знаменитость сбросила 7 кг.

Настя Каменских

Певица с рождения склонна к полноте, поэтому придерживается строгого режима питания и постоянно занимается спортом. Звезда призналась, что никогда не пропускает завтрак, ведь он дает энергию на весь день. Также она никогда не ест во время просмотра фильма или сериала или во время чтения.

"Я вообще не беру телефон в руки, пока ем. В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Пью много воды. Ложусь спать вовремя. Недосыпание – это стресс для организма", – рассказывала ранее Каменских.

Alyona Alyona

Рэпер ранее уже пыталась следить за своим питанием, однако из-за незнания только сделала хуже для своего организма. Поэтому Елена Савраненко советует обратиться к врачу перед началом диеты. Теперь исполнительница ест строго три раза в день, просыпается в 6:00, а ложится не позже 23:00. Таким образом, за полтора месяца она сбросила 10 кг.

"Фрукты сменились овощами, белок стал вареным или на гриле, крупы только с низким гликемическим индексом, и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще – никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови", – поделилась ранее звезда.

Тина Кароль

Популярная украинская певица ранее советовала "клин клином вышибать". Артистка призналась, что похудела, когда начала употреблять больше полезных жиров. Так, Кароль позволяет себе съесть масло, сыр, сосиски, сало, но ограничивает себя в потреблении углеводов.

"Овощей я употребляю очень мало. Почитайте о таком термине как "кетоз". Необходимо привести в него свой организм. Это новая технология, которую от нас почему-то скрывают", – рассказывала поклонникам певица.

Анфиса Чехова

Российская телеведущая часто комплексовала из-за своей фигуре. Поэтому знаменитость перестала употреблять сахар, продукты с дрожжами, жареное и жирное. Она также постепенно отказалась от мяса, потому что, по ее мнению, оно делает женщину агрессивной.

"Теперь я не заставляю себя есть какие-то продукты, просто не хочу, сознательно их разлюбила. И делаю так не потому, что имею силу воли (ее я натренировала еще в детстве диетами), а только из-за хорошего отношения к себе", – отмечала когда-то Чехова.

Алла Пугачева

Певица придерживалась диеты без соли ради идеальной фигуры. Кроме того, Примадонна перестала есть на ночь и убрала из своего рациона хлеб. Однако она стала чаще есть легкие овощные супы, запеченную в фольге рыбу и гречку.

Еще один секрет похудения – это правильный режим дня. Врачи посоветовали Пугачевой ложиться спать до 23:00. Благодаря этому у нее наладился обмен веществ, а аппетит заметно снизился.

Адель

За последние несколько лет певица похудела на 45 килограмм. Сама артистка не раскрывает свой секрет похудения, но ее близкие рассказывали, что этому способствовала фитнес-тренер Камила Гудис. Однако 90% успеха – это была специальная диета.

Так, Адель максимально сократила потребление сахара, а также соблюдала сиртфуд-диету. Эта система питания уже стала фаворитом среди звезд. Она позиционируется как антиэйджинговая экспресс-программа, которая выведет организм на пик своей формы.

Ким Кардашьян

Американская модель ранее сидела на монодиете. То есть звезда исключила из своего рациона любую пищу, кроме одного-единственного продукта, например, гречка, кефир или шоколад.

Однако врачи не рекомендуют сидеть на похожей диете. Специалисты отмечают, что во время такого питания отсутствует сбалансированность, поэтому может возникнуть синдром раздраженного кишечника, а также запоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети рассказали о странных диетах, с помощью которых худели люди в разные эпохи. Некоторые из них были весьма необычными и опасными. Среди них – никотиновая жевательная и "сонная" диеты.