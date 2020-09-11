Диетолог назвал главный осенний продукт для похудения

Ольга Веркалец Люди 19:05, 11.09.2020

Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть блюда на основе тыквы, потому что он вкусный, сытный и низкокалорийный.

Как рассказал эксперт в эфире радио Sputnik, этот продукт благодаря своим свойствам позволяет сбросить лишний вес, не нарушая при этом правила здорового питания.

Тыква – идеальный сезонный продукт для похудения.
kanalukraina.tv

Тем не менее Гинзбург предупредил, что не стоит употреблять тыкву каждый день, ведь у человека может возникнуть дефицит животного белка. Кроме того, диетолог отметил, что тыква содержит органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит.

"И главный момент. Как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-тренер Аарон Браун посоветовал сытно есть утром, чтобы контролировать свой аппетит, и назвал три варианта завтраков для снижения веса.

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