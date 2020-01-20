Диану Арбенину засняли топлес во время отдыха. Фото

В сеть попало откровенное фото российской рок-певицы, солистки группы "Ночные Снайперы" Дианы Арбениной.

Так, оно было сделано во время отдыха артистки на Бали. На снимке Арбенина позировала топлес в бассейне. Соответствующий кадр был опубликован изданием "Starhit".

Диана Арбенина Фото: msn.com

Диана Арбенина топлес Фото: starhit.ru

Отмечается, что в отпуск певица отправилась вместе с 9-летними детьми — Мартой и Артемом. Она вместе с ними училась кататься на серфе.

"Серфить ребятам понравилось, так что план мы осуществили. Но наши последующие отпуска вряд ли будут связаны с этой темой. Марту и Тему всячески просила быть острожными, а вот сама как всегда — все делаю на полную катушку. Колени стерла до крови. Но зато к концу отпуска сменила учебную доску на нормальную!" — призналась Арбенина.

Дети Дианы Арбениной Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диана Арбенина перенесла сердечный приступ. Подробности читайте здесь.

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