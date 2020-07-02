Диане Гурцкой – 42: что известно о ее болезни и видит ли певица на самом деле

В четверг, 2 июля известная российская певица грузинского происхождения Диана Гурцкая отмечает свое 42-летие.

Сценический образ Гурцкой у многих ассоциируется с черными очками, которые скрывают ее дефект зрения. Звезда постоянно прячет лицо за аксессуаром и старается не задевать эту тему в интервью. OBOZREVATEL решил рассказать что известно о проблемах со зрением у исполнительницы и почему многие поклонники считают, что это просто часть образа.

Гурцкая с сыновьями Instagram Дианы Гурцкой

Болезнь дианы Гурцкой: что известно

Гурцкая на заре своей карьеры рассказывала, что родилась незрячей. Причиной могли быть тяжелые роды – тем более, что у ее матери они были четвертыми по счету (певица была младшим ребенком в семье).

Родители Дианы не сразу поняли, что их младшая дочь родилась слепой. Забили тревогу, когда девочка сильно упала с кровати. У матери появились подозрения, которые подтвердили врачи.

Гурцкая отмечает день рождения Instagram Дианы Гурцкой

Когда девочке было несколько месяцев, их семье сообщили, что их дочь больше никогда не обретет зрение – у нее полностью атрофированы мышцы глаз. На воспитание девочки диагноз никак не повлиял. Она так же ходила в школу, правда, коррекционную и развивалась как обычный, здоровый ребенок.

"Я росла обычным ребенком – так же бегала, падала, проказничала. Меня никогда не жалели, хотя все опекали", – вспоминает певица.

Как незрячая девочка стала узнаваемой певицей

С самого детства, когда Гурцкую одолевала тоска, она начинала петь. Это было ее любимое занятие с ранних лет – еще не научившись хорошо разговаривать, Диана уже запоминала мелодии и звуки окружающего мира, а потом пыталась их воспроизвести.

Диане Гурцкой – 42 Instagram Дианы Гурцкой

Мама заметила творческие способности дочери, поэтому поддержала в стремлении получить еще и музыкальное образование. В 8 лет Диана начала заниматься с педагогом по вокалу, а через пару месяцев захотела научиться играть на фортепиано.В музыкальной школе было намного труднее чем в школе для незрячих – девочке приходилось учиться наравне со всеми, полагаясь только на собственную память и тонкий слух. Тяга к музыке привела Диану на российскую эстраду.

Продюсером певицы является ее брат – Роберт. Он всегда стоит горой за младшую сестру, особенно когда вопрос касается ее особенности.

Диана Гурцкая может частично видеть: откуда появились слухи

Уже прославившись Диана отправляется на лечение в Уфу к известному доктору Эрнсту Мулдашеву. Он выделил в своей больнице для певицы лучшую палату и провел операцию совершенно бесплатно. По словам Эрнста, операция прошла успешно и он добился тех результатов, которые запланировал. Вернуть зрение в полном объеме Диане не представлялось возможным, а вот частично вернуть зрительные способности – да.

Сама же певица сообщала, что операция не подействовала, она еще год чувствовала себя плохо и восстанавливалась. Возможности видеть она так и не обрела.

Недавно Диана Гурцкая приняла участие в фотосессии известного тбилисского фотографа, для которого позировала без темных очков. Правда, глаз певицы на снимке все равно не видно, их закрывает украшение, выполненное в восточном стиле.

Гурцкая без очков: как выглядит Instagram Роберта Гурцкого

Помимо восхищения, фотоснимок вызвал волну хейта в адрес артистки. Аудитория разделилась на две части: одни расхвалили образ певицы и креативный подход к снимку, другие же массово писали в комментариях, что на фото не Гурцкая. Дескать, она не столь красива, как девушка на снимке. Нашлись и те, кто уличил певицу во лжи о слепоте. Подписчики Роберта буквально требовали, чтобы он признал, что его сестра не слепая, а не показывает свои глаза из-за того, что они выглядят не лучшим образом.

Сомневаться в диагнозе певицы также заставляет тот факт, что артистку нередко можно увидеть на премьерных показах фильмов в кинотеатре "Октябрь". Свою любовь к кинотеатрам Диана объясняет тем, что ей нравится слушать фильмы, она хорошо различает и запоминает голоса, однако многим поклонникам и это кажется подозрительным.

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