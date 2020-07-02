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Диане Гурцкой – 42: что известно о ее болезни и видит ли певица на самом деле

Ева Романова
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Диане Гурцкой – 42 (Фото – Instagram Дианы Гурцкой)

Диане Гурцкой – 42 (Фото – Instagram Дианы Гурцкой).

В четверг, 2 июля известная российская певица грузинского происхождения Диана Гурцкая отмечает свое 42-летие.

Сценический образ Гурцкой у многих ассоциируется с черными очками, которые скрывают ее дефект зрения. Звезда постоянно прячет лицо за аксессуаром и старается не задевать эту тему в интервью. OBOZREVATEL решил рассказать что известно о проблемах со зрением у исполнительницы и почему многие поклонники считают, что это просто часть образа.

Гурцкая с сыновьями

Гурцкая с сыновьями Instagram Дианы Гурцкой

Болезнь дианы Гурцкой: что известно

Гурцкая на заре своей карьеры рассказывала, что родилась незрячей. Причиной могли быть тяжелые роды – тем более, что у ее матери они были четвертыми по счету (певица была младшим ребенком в семье).

Родители Дианы не сразу поняли, что их младшая дочь родилась слепой. Забили тревогу, когда девочка сильно упала с кровати. У матери появились подозрения, которые подтвердили врачи.

Гурцкая отмечает день рождения

Гурцкая отмечает день рождения Instagram Дианы Гурцкой

Когда девочке было несколько месяцев, их семье сообщили, что их дочь больше никогда не обретет зрение – у нее полностью атрофированы мышцы глаз. На воспитание девочки диагноз никак не повлиял. Она так же ходила в школу, правда, коррекционную и развивалась как обычный, здоровый ребенок.

"Я росла обычным ребенком – так же бегала, падала, проказничала. Меня никогда не жалели, хотя все опекали", – вспоминает певица.

Как незрячая девочка стала узнаваемой певицей

С самого детства, когда Гурцкую одолевала тоска, она начинала петь. Это было ее любимое занятие с ранних лет – еще не научившись хорошо разговаривать, Диана уже запоминала мелодии и звуки окружающего мира, а потом пыталась их воспроизвести.

Диане Гурцкой – 42

Диане Гурцкой – 42 Instagram Дианы Гурцкой

Мама заметила творческие способности дочери, поэтому поддержала в стремлении получить еще и музыкальное образование. В 8 лет Диана начала заниматься с педагогом по вокалу, а через пару месяцев захотела научиться играть на фортепиано.В музыкальной школе было намного труднее чем в школе для незрячих – девочке приходилось учиться наравне со всеми, полагаясь только на собственную память и тонкий слух. Тяга к музыке привела Диану на российскую эстраду.

Продюсером певицы является ее брат – Роберт. Он всегда стоит горой за младшую сестру, особенно когда вопрос касается ее особенности.

Диана Гурцкая может частично видеть: откуда появились слухи

Уже прославившись Диана отправляется на лечение в Уфу к известному доктору Эрнсту Мулдашеву. Он выделил в своей больнице для певицы лучшую палату и провел операцию совершенно бесплатно. По словам Эрнста, операция прошла успешно и он добился тех результатов, которые запланировал. Вернуть зрение в полном объеме Диане не представлялось возможным, а вот частично вернуть зрительные способности – да.

Сама же певица сообщала, что операция не подействовала, она еще год чувствовала себя плохо и восстанавливалась. Возможности видеть она так и не обрела.

Недавно Диана Гурцкая приняла участие в фотосессии известного тбилисского фотографа, для которого позировала без темных очков. Правда, глаз певицы на снимке все равно не видно, их закрывает украшение, выполненное в восточном стиле.

Гурцкая без очков: как выглядит

Гурцкая без очков: как выглядит Instagram Роберта Гурцкого

Помимо восхищения, фотоснимок вызвал волну хейта в адрес артистки. Аудитория разделилась на две части: одни расхвалили образ певицы и креативный подход к снимку, другие же массово писали в комментариях, что на фото не Гурцкая. Дескать, она не столь красива, как девушка на снимке. Нашлись и те, кто уличил певицу во лжи о слепоте. Подписчики Роберта буквально требовали, чтобы он признал, что его сестра не слепая, а не показывает свои глаза из-за того, что они выглядят не лучшим образом.

Сомневаться в диагнозе певицы также заставляет тот факт, что артистку нередко можно увидеть на премьерных показах фильмов в кинотеатре "Октябрь". Свою любовь к кинотеатрам Диана объясняет тем, что ей нравится слушать фильмы, она хорошо различает и запоминает голоса, однако многим поклонникам и это кажется подозрительным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась популярная российская певица МакSим после жуткой аварии, которую пережила в 2018 году.

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