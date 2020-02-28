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28 февраля • обновлено в 23:38
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Диана Шурыгина показала поездку в "ДНР". Видео

1.9т
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Россиянка Диана Шурыгина, которая "прославилась" в сети благодаря рассказе на телевидении о якобы ее изнасиловании, вместе с бойфрендом побывала в "ДНР".

Своими впечатлениями пособница оккупантов поделилась в Instagram, засняв видео чуть ли не со слезами от пережитого. В кадре появился и ее парень, который родом из оккупированного Докучаевска (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не знаю, потеряли вы нас или нет, но вчера был просто пипец. Мы ехали на такси из одного города в другой город. Ночью были какие–то ямы, прорвало сразу два колеса. В тот момент мне говорят, что... Я не знаю как это сказать. Говорят: "Диана, в этом городе комендантский час. После 11 вечера никуда ходить нельзя". Я просто в шоке. Я не знала, что такое есть. Денис, оказывается, мне в Москве говорил, что мы едем туда, где комендантский час и могут после 11 вечера забрать на 15 суток. Конечно же, я его в Москве не слушала", – рассказала Шурыгина на камеру.

Шурыгина показала поездку в "ДНР"

Шурыгина показала поездку в "ДНР"

Instagram Дианы Шурыгиной

В отделение полиции она не попала, видимо, успев добраться в Донецк еще до комендантского часа.

На следующий день она показала фото из местного "ДонМака" и похвасталась готовкой дома. Восторга от "ДНР" Шурыгина не показала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, получила орден в "ДНР".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Диана Шурыгина
Место
Украина
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