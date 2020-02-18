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18 февраля • обновлено в 19:41
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Диана Арбенина разматерилась на концерте и нарвалась на овации. Видео

3.5т
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Российская рок-певица, солистка популярной группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина выругалась матом со сцены во время своего выступления в Москве. Публика на ругань Арбениной ответила бурными овациями. Момент попал на видео.

Артистка выступила на "ВТБ Арене" в Москве перед 14-тысячной аудиторией. Посреди выступления Арбенина устроила скандал, так как механизм подъемной конструкции замкнул и застрял, мешая музыкантам перемещаться по сцене. Ролик опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Диана Арбенина

Диана Арбенина

Vse42

Певица не стеснялась в выражениях, но попросила особенно впечатлительных заранее заткнуть уши.

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"Меня обламывает эта х**ня, которая стоит посередине. Я, с**а, терплю уже 40 минут! Убрали быстро эту х**ню под сцену, б**дь, спилили ее! Что хотите, то и делайте! Это концерт не какой-то непонятной группы, это мой концерт! Я – это знак качества", – разразилась гневом Арбенина.

Также певица пригрозила организаторам, что если они не уберут преграду на сцене – она спустится петь на танцпол. Отметим, что на концерте, судя по словам артистки, присутствовали дети, которых привели родители.

Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арбенина угодила в больницу, покатавшись на лыжах во Франции. Позже выяснилось, что рок-певица перенесла сердечный приступ.

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Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Диана Арбенина
Теги
звезды шоу-бизнес
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