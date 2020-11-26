Диалог премьера Британии с 8-летним мальчиком о Санта-Клаусе растрогал сеть

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону написал письмо 8-летний мальчик Монти, в котором спросил, сможет ли Санта-Клаус принести подарки из-за карантинного режима.

Премьер ответил малышу и опубликовал это на своей странице в Twitter.

"Уважаемый господин Джонсон, мне 8 лет, и я хотел бы спросить, не думали ли вы и правительство о том, сможет ли Санта-Клаус приехать в этом году? Если мы оставим антисептик рядом с печеньем для него, он сможет приехать?", – написал в письме 8-летний Монти.

Письмо 8-летнего Монти премьер-министру Борису Джонсону Twitter Джонсона

По словам Джонсона, он получил много таких писем, поэтому поговорил с экспертами и может с уверенностью сказать, что Санта готовит сани и будет разносить подарки на Рождество.

"Я знаю, что миллионы детей тоже интересуются этим вопросом. Чтобы удостовериться, я позвонил на Северный полюс и могу сказать, что Санта-Клаус готов и очень жаждет ехать, так же, как и Рудольф, и все остальные олени", – отметил британский премьер-министр.

Ответ Бориса Джонсона на письмо 8-летнего мальчика Twitter Джонсона

В сети пользователи обрадовались такой новости и диалог премьера Британии с мальчиком умилил их.

"Милые чувства, спасибо, Борис", "Обожаю, Борис молодец!", "Прекрасно, не правда ли?", – написали в комментариях.

8-летний мальчик написал письмо премьер-министру Борису Джонсону Скриншот

8-летний мальчик написал письмо премьер-министру Борису Джонсону Скриншот

8-летний мальчик написал письмо премьер-министру Борису Джонсону Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта-Клаус официально открыл рождественский сезон. Но в этом году он был вынужден сделать это онлайн.