"Таких талантов еще не было!" В сети ажиотаж вокруг новых звезд "Х-фактор"

В сети возник ажиотаж из-за выступления группы NZK в новом эфире шоу телеканала СТБ "Х-фактор". Песня называется "На Даху Я".

Видео опубликовано на YouTube. За несколько дней оно набрало больше 200 тысяч просмотров, около 3 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Отметим, что одним из NZK стал экс-участник группы "NewZcool" Вася NAPILNIK, который много лет выступал вместе с судьей "Х-фактор" Настей Каменских.

"Мои коллеги в шоке, они даже не знают, как реагировать. И это очень круто! У нас просто отпала челюсть, а это значит, что у вас точно есть тот самый х-фактор. Мне понравилось ваше выступление, это очень оригинально. Я говорю вам "да", - сказала Каменских.

Остальные судьи тоже оценили юмор NZK. Данилко отметил "хорошую лирику в песне", повеселив свою коллегу Олю Полякову. NZK прошли дальше в тренировочный лагерь.

"Это шедевр. Меня колбасит. Ааааа. На даху я", "На самом деле и правда, смешно получилось, эта игра слов, причем игра слов на разницы украинского и русского языков", "Таких талантливых еще не было", "Класс! Эта песня точно станет хитом", - написали в комментариях к видео.

Клип на "На Даху Я" появился в сети в начале октября. Меньше чем за две недели он набрал уже больше 1,3 миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущей нового сезона "Х-Фактор" стала Даша Трегубова. Предлагаем посмотреть на самые откровенные фото красотки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!