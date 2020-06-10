Девушка увеличила грудь до шестого размера и осталась одинокой. Фото

Модель из Германии Ивонн Бар увеличила грудь с первого до шестого размера из-за буллинга, однако новая внешность пугает мужчин, из-за чего девушка остается одинокой.

О своей жизни после пластики она рассказала Daily Star (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

26-летняя Ивонн Бар всю жизнь была худой, из-за чего ее постоянно травили. Особенно девушку оскорбляли из-за маленького бюста. Именно буллинг повлиял на ее решение изменить свою внешность.

Ивонн Бар Instagram\yvonne_bar

"Я избегала походов на пляж, в бассейн и всегда спала с парнем в бюстгальтере с пуш-апом", – рассказывает Ивонн.

Ивонн Бар Instagram\yvonne_bar

Девушка увеличила грудь за три операции, которые стоили ей почти 25 000 долларов. Также Бар подтянула ягодицы и в итоге получила тело своей мечты.

Ивонн Бар Instagram\yvonne_bar

Однако желанные формы помешали ее личной жизни. Как оказалось, мужчины пугаются ее идеальной внешности.

"Люди осуждающе смотрят на меня на улице, особенно женщины. Мне кажется, что некоторых мужчин пугает моя внешность, поэтому они стесняются подойти и поговорить со мной. Из-за моей груди я должен доказывать всем, что я хороший человек – это ненормально", – призналась женщина.

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