Девушка сожгла глаза после применения домашней косметики. Фото до и после

В США 24-летняя Марта Бустос ослепла после того, как сама приготовила мыло и косметику в домашних условиях и нанесла на лицо.

Во время процедуры в глаза попало приготовленная смесь, в которой был едкий натрий. Девушку с ожогами доставили в больницу, передает Marca.

Врачи провели несколько операций, но зрение так и не вернулось. По словам медиков, необходима пересадка роговицы, и тогда возможно девушка сможет снова видеть.

Марта Бустос с парнем Instagram / stuntmanmarta

Сложность ситуации в том, что пострадавшая переехала в Штаты из Испании и нее нет медицинской страховки. Для сбора денег на сложную и дорогостоящую операцию был организован сбор средств в сети.

"Мы пошли за покупками, и я встретила женщину, которая знала, что со мной случилось. Она дотронулась до моей руки, и я услышала сочувствие в ее голосе, что немного расстроило меня. Но, с другой стороны, то, что многие люди, которых я даже не знаю, поддерживают меня, помогает мне чувствовать себя не так одиноко в этой темноте", – поделилась Бустос.

Марта Бустос после несчастного случая Instagram / stuntmanmarta

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии из глаза местного жителя извлекли семисантиметрового червя, который находился там несколько лет.