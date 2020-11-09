Девушка с ампутированной ногой выступила на "Танці з зірками" и довела судей до слез

В 11 выпуске шоу "Танці з зірками" выступила 29-летняя одесситка Карина Статищак – девушка с ампутированной ногой станцевала Ча-ча-ча и довела жюри проекта и зрителей до слез.

Так, она выступила вместе с победителем одного из сезонов "Танців" Игорем Кузьменко. Девушка хотела своим примером показать, что в жизни нет ничего невозможного. Ее номер показали в прямом эфире "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Карине ампутировали ногу в 2018 году. У девушки была врожденная спинно-мозговая грыжа, которая дала осложнения на ногу. После беременности состояние девушки ухудшилось.

"Я человек с инвалидностью – два года назад я потеряла ногу. Танцы вернули мне веру в мои силы. У меня была врожденная грыжа... А после беременности мое состояние только ухудшилось – ногу пришлось ампутировать, других вариантов не было. Это был крах..." – поделилась историей Статищак.

Девушка рассказала, что танцы помогли ей вернуться к полноценной жизни. Несмотря на болезненные ощущения, она продолжала работать над собой, чтобы доказать – все возможно при большом желании. Ее история, а также яркий танец растрогали до слез зрителей в зале и членов жюри.

"Поначалу было трудно не то что танцевать, а просто ходить, сделать шаг. И сейчас бывает максимально больно. Иногда нужно выпить обезболивающее и просто идти работать дальше. Это мой главный танец за жизнь – если хоть один человек вдохновится моим примером – это ли не счастье", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одиннадцатом выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица Надежда Мейхер впервые показала своих дочерей: 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию.