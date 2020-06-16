Девушка опустила руку в кипящее масло и не обожглась: как так вышло. Видео

Ученая из Сан-Диего (США) Дайанна Коуэрн показала, как опустить руку в раскаленное масло и не получить ожогов.

Соответствующее видео она опубликовала в своем YouTube-канале. Дайанна заявила, что эксперимент не имеет ничего общего с магией – это все законы физики. А также строго-настрого запретила повторять опыт дома, ведь последствия могут быть слишком неприятными (ролик смотрите ниже).

Сначала Дайанна налила в кастрюлю четыре литра виноградного масла, нагретого до примерно 176 градусов по Цельсию. Чтобы подписчики убедились, что жидкость по-настоящему горячая, она брызнула на поверхность холодной водой, из-за которой масло сразу же зашипело. И следом опустила в масло сосиску, которая моментально поджарилась.

Когда пришло время основного эксперимента, Коуэрн напомнила: безопасность превыше всего.

"Я ставлю рядом с собой кастрюлю ледяной воды и огнетушитель – на всякий случай. Я собираюсь засунуть руку в масло. Не повторяйте этого дома ни при каких условиях", –сказала Коуэрн. После этого девушка совершила задуманное и опустила руку в масло, а затем вытащила ее без единого ожога.

Дайанна объяснила, как у нее это получилось. Все благодаря эффекту Лейденфроста. Перед тем, как опустить руку в кипящее масло, девушка окунула ее в воду. Вступив в контакт с горячей жидкостью, вода на руке Дайанны сразу стала выкипать, образуя теплоизолирующую прослойку пара между поверхностью руки и маслом.

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