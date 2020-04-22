Девушка известного рэпера пожаловалась на угрозы от нардепа "Слуги народа"

Мария Дидык Люди 20:07, 22.04.2020

Девушка известного украинского рэпера Kyivstoner Лиля Багирова заявила, что ей угрожает депутат Верховной Рады Николай Тищенко. Она рассказала о том, что вела переписку с нардепом, в которой тот назвал ее "русской тварью" и пообещал "огромные проблемы".

Позже известный украинский пранкер Джокер в своем Telegram-канале сообщил, что это он общался с Багировой от имени Тищенко.

"Я не знаю это он или его фейк воду варит, так как мне прислали его основной номер и он не совпадает, разве что если у него несколько Telegram-аккаунтов. Хотя манера переписки его. И я не думаю, что фейк писал бы такое и защищал бы его. Скорее всего просто у Николая хватило мозгов написать не с основного аккаунта, чтоб потом можно было съехать", - подписала видео Багирова.

Сам Тищенко прокомментировал ситуацию и заявил, что не писал Багировой никаких сообщений.

"Ладно, оставим пока за скобкой эмоциональные выпады волонтера. Я понимаю. Это эмоции. И даже признаю, что человек имеет право. Но лживое сообщение с абстрактного телефона, где кто-то ушлый написал мое имя - это уже за гранью. Подобного я не писал и писать даже не мог. По определению. Будучи публичным человеком, я прекрасно понимаю, что любое мое слово сразу станет общеизвестным. Тем более, если уже имел место резонанс. Очевидно, что надо быть отпетым глупцом, чтобы в публичных спорах спекулировать на имени президента. Весь этот скандал явно сценарно организован, детально продуман и хорошо оплачен. Вполне возможно, мне придется в этом разбираться более детально. В том числе и при помощи правоохранительных органов. Для тех кто не понял после десяти повторов! Это не я писал эти мягко говоря идиотские СМС", - написал нардеп.

"Очнулся после болезни. И увидел в ленте Instagram видео плачущего популярного блогера девушки Kyivstoner – Лилии. Не смог пройти мимо. Разобрался. Оказалось, обидел девушку мой старый знакомый Тищенко. У нее болело сердце за пожары в Житомирской области. Тищенко решил успокоить, позвал на встречу, но что-то пошло не так. Нардеп зачем-то решил устроить пиар, расставил камеры и начал снимать. Вместо того, чтобы тушить пожары, он захотел попиариться на проблеме. Она отказалась. А вот я решил улучшить пиар Николая в Instagram. Чем я вам не инста-блогер? Коля, в следующий раз не признаюсь, и будешь отгребать", - написал Джокер.

Джокер также предоставил скриншоты переписки с Багировой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко раздавал горожанам марлевые маски, которые могут защитить от гриппа или простуды.

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