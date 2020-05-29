Девушка Илона Маска решила продать часть своей души

Девушка Илона Маска певица Grimes, которая недавно родила ему ребенка, продает часть своей души за 10 миллионов долларов.

Такой лот она добавила в онлайн-аукцион, где также выставлены ее рисунки и фотографии. Об этом сообщает Bloomberg.

Grimes bloomberg.com

Выглядит он как официальный документ, передающий процент души Граймс новому владельцу.

"Я не хочу, чтобы кто-то ее купил, поэтому мы установили такую цену. Чем глубже мы погружались в эту идею, тем более интересной с точки зрения философии она становилась. Мне очень хотелось подключить к искусству своего юриста. Идея фантастического искусства в виде юридических документов кажется мне очень захватывающей",– рассказала певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось трогательное видео главы Tesla и SpaceX Илона Маска с его новорожденным сыном X Æ A-12.

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