Девушка бывшего мужа Лорак попала в скандал из-за эскорт-услуг

В сети появилась информация, будто новая девушка бывшего мужа певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу предоставляет интимные услуги за деньги.

Сама Самия Ахметова призналась, что неизвестные разместили снимки на сайте эскорт-услуг и шантажируют ее этим. Об этом девушка рассказала "ТСН".

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"Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украденные с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала, поэтому они начали специально компрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями", - сказала Ахметова.

Также девушка прокомментировала свои отношения с Муратом.

"Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не являюсь виновницей его развода, как все пишут", - заявила девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, показал новую возлюбленную.

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