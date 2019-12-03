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3 декабря • обновлено в 17:08
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"Мой Супермен!" Девушка Богдана трогательно поздравила его с Днем рождения

1.3т
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Девушка главы офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная трогательно поздравила его с днем рождения, опубликовав романтическое фото.

Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook, пишет "КП".

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

kp.ua

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Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

kp.ua

Богдан и Сличная вместе около полугода. Она является сооснователем интернет-платформы дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR и совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

znaj.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Андрей Богдан
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