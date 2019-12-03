"Мой Супермен!" Девушка Богдана трогательно поздравила его с Днем рождения

Девушка главы офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная трогательно поздравила его с днем рождения, опубликовав романтическое фото.

Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook, пишет "КП".

Анастасия Сличная и Андрей Богдан kp.ua

"С днем рождения, мой Superman", - коротко подписала Сличная совместное селфи.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан kp.ua

Богдан и Сличная вместе около полугода. Она является сооснователем интернет-платформы дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR и совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан znaj.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях.

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