"Часто советуется": девушка Богдана рассказала об отношениях с главой ОП

Девушка главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях.

Так, подробностями она поделилась в интервью программе "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы часто бываем на каких-то мероприятиях, ходим в кино, очень активно проводим выходные, и к нам всегда приезжают друзья. Андрей меня не ограничивает: например, сегодня он пошел на футбол, а я пошла на" Мисс Украина Вселенная ", но мне кажется , что он немного обиделся, и сказал: "Хорошо, езжай, а затем присоединяйся к нам!" — рассказала Сличная.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан Фото: znaj.ua

Анастасия Сличная и Андрей Богдан Фото: kp.ua

Также девушка добавила, что является советником Богдана. Не по политическим каким-то там вопросам, а по жизненным.

"Я очень часто я ему говорю: "Андрей, нужно быть здесь помягче, возможно здесь не обращай внимания". И он очень часто со мной советуется. Не по политическим каким-то там вопросам, а по жизненным или связанными с отношениями с друзьями", — призналась Анастасия.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан Фото: znaj.ua

Кроме того, Сличная рассказала, общается ли она с дочерьми своего возлюбленного.

"Да. Это четыре девочки, самой младшей из которых 11 лет. Я для них как старшая подружка", — отметила Анастасия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Богдан отпраздновал День независимости в Сен-Тропе на свадьбе.

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