Девочка-звезда "Ералаша" вышла замуж: как она выглядела тогда и сейчас

Актриса Анна Цуканова, известная по роли в популярном киножурнале "Ералаш", вышла замуж за отца своих детей, режиссера Александра Котта.

Радостным известием она поделилась на своей странице в Instagram, показав первые фотографии с долгожданной свадьбы.

"Я только что вышла замуж, кажется. Вот как это было", – подписала Анна под видео, на котором запечатлен момент росписи в ЗАГСе.

Пара живет вместе уже 12 лет, но на свадьбу решилась только сейчас. Разница в возрасте у них составляет 16 лет. В 2018 году Цуканова родила второго ребенка. Многие поклонники и не подозревали, что звездные родители не были женаты.

Тем временем, первым с поздравлениями в сети к паре обратился друг и участник группы Uma2Rman Владимир Кристовский. "Мои друзья женятся. Кажется", – написал он под совместным снимком.

Владимир Кристовский с молодоженами instagram/vova_kristovskiy

К его реакции также присоединились поклонники Анны, пожелав супругам долгих и счастливых лет: "Ребята, вы лучшие! Ура", "Поздравляю", "Лучшая свадьба", – написали пользователи в комментариях.

Анна Цуканова в детстве была всеобщей любимицей из-за "Ералаша". После съемок в проекте, ее приглашали играть во многих художественных фильмах и сериалах. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как девочка-звезда выглядела раньше.

Анна Цуканова в детстве и сейчас

Цуканова в детстве и сейчас

Звезда "Ералаш" в детстве и сейчас

Звезда "Ералаш" Анна Цуканова в детстве и сейчас

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женились Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Пара пригласила на свадьбу около 200 человек, среди которых было много знаменитостей.

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