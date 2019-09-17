"Девочка огонь!" Никитюк сверкнула грудью в эфире "Танців з зірками"

Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила пользователей сети снимком в платье с очень глубоким декольте. В нем она появилась в эфире шоу "Танці з зірками".

Снимки никитюк разместила на своей странице в Instagram. Поклонники ведущей оставили десятки комплиментов артистке.

"Вы прекрасны", "Леся, ты крутая", "Ты лучшая", "Умница, красавица. Леся, всегда оставайтесь такой", "Ну нельзя быть на свете красивой такой", "Ты молодец!", "Девочка огонь!", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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