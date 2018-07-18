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"Девчонки с ума сойдут": Олег Винник устроился на новую работу

1.6тЧитать новость на украинском

Украинский певец Олег Винник стал преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины Михаил Поплавский.

"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!", - написал бывший ректор ВУЗа.

Также, Поплавский опубликовал снимки артиста на красной дорожке возле университета.

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В комментариях позитивно восприняли эту новость.

Как ранее писал OBOZREVATEL, австрийская группа заподозрила Олега Винника в плагиате.

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