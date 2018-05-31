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"Девчонки ахали": Олег Винник рассказал о предках-красавцах

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Популярный украинский певец Олег Винник рассказал историю происхождения своего рода и фамилии, а также откровенно прокомментировал свой имидж.

Предки исполнителя были статными и красивыми, говорится в интервью Винника журналу "Телегид".

"Мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А, когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали – такой высокий и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. В Львовской области есть город Винники, он был основан еще в 13-м веке", - рассказал Винник.

Оказалось, что артист не чуждается весенне-полевых работ. "Я рос в селе до 16 лет. И, конечно же, как все нормальные жители села ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, подгорнуть, собрать… Мама говорила: "Хочешь идти в клуб на танцы – сначала сходи на огород поработай!" И я не стыжусь этого", - поведал певец.

Что касается имиджа, то вкусы Винника оказались очень современны. "Выбираю оригинальные дизайнерские вещи, которые покупаю, в основном, за границей. Подхожу к этому практично. Не люблю устраивать из этого шоу, феерию, облачаться в перья, чтобы всех сразить наповал. Можно выйти на сцену в обычной футболке и это нравится людям. А можно выйти в сверкающем наряде со стразами за миллион долларов и не произвести никакого впечатления на публику. Блистать на сцене не репертуаром, а дорогими вещами – это не творчество, а показуха. И это для меня не приемлемо", - отметил Олег Винник.

Кстати, певец года по версии премии "Золотая жар-птица" украсил обложку издания.

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Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника недавно случилась трагедия - 28 мая умерла его мать. Женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта. На следующий день Винник провел концерт на Тернопольском городском стадионе, который посвятил памяти матери. Он не смог перенести мероприятие, потому что обещал женщине никогда не отменять концерты.

Персона
Олег Винник
Объект
шоу-бизнес
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