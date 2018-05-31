"Девчонки ахали": Олег Винник рассказал о предках-красавцах

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал историю происхождения своего рода и фамилии, а также откровенно прокомментировал свой имидж.

Предки исполнителя были статными и красивыми, говорится в интервью Винника журналу "Телегид".

"Мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А, когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали – такой высокий и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. В Львовской области есть город Винники, он был основан еще в 13-м веке", - рассказал Винник.

Оказалось, что артист не чуждается весенне-полевых работ. "Я рос в селе до 16 лет. И, конечно же, как все нормальные жители села ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, подгорнуть, собрать… Мама говорила: "Хочешь идти в клуб на танцы – сначала сходи на огород поработай!" И я не стыжусь этого", - поведал певец.

Что касается имиджа, то вкусы Винника оказались очень современны. "Выбираю оригинальные дизайнерские вещи, которые покупаю, в основном, за границей. Подхожу к этому практично. Не люблю устраивать из этого шоу, феерию, облачаться в перья, чтобы всех сразить наповал. Можно выйти на сцену в обычной футболке и это нравится людям. А можно выйти в сверкающем наряде со стразами за миллион долларов и не произвести никакого впечатления на публику. Блистать на сцене не репертуаром, а дорогими вещами – это не творчество, а показуха. И это для меня не приемлемо", - отметил Олег Винник.

Кстати, певец года по версии премии "Золотая жар-птица" украсил обложку издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника недавно случилась трагедия - 28 мая умерла его мать. Женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта. На следующий день Винник провел концерт на Тернопольском городском стадионе, который посвятил памяти матери. Он не смог перенести мероприятие, потому что обещал женщине никогда не отменять концерты.